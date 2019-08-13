Дарья Сосновская, которую полицейский ударил в живот при задержании на митинге 10 августа, попала в больницу

Как сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова, у девушки начались головные боли, болела грудная клетка. Госпитализация может быть связана с черепно-мозговой травмой. На сегодня запланировано судебное заседание по административному делу о нарушении правил массовых мероприятий. Адвокат намерена просить о его переносе.

Дарью Сосновскую задержали после того, как она вступилась за задержанного инвалида, рассказала Татьяна Молоканова.

Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил о награде в сто тысяч рублей тому, кто предоставит данные о личности полицейского.