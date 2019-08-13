Россиянка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге турнира категории Premier

Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати турнира категории Premier. Результат противостояния — 6:3, 7:6 в пользу Шараповой. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Сейчас Шарапова занимает в рейтинге Женской теннисной

ассоциации 97-е место, Риске — 37-е. Следующей соперницей россиянки на турнире будет вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Призовой фонд турнира составляет почти 3 миллиона долларов