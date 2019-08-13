В России появился новый способ телефонного мошенничества

Как пишет «Российская газета», злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, заявляют, что кредитная организация узнала о попытке несанкционировано вывести средства со счета в другом регионе. Мошенники говорят, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету. Затем они узнают, пользуется ли клиент операционной системой Android или IOS и предлагают помочь отключить систему, которой не пользуется клиент с помощью программы делегирования доступа teamviewer. По данным издания, она «позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица». Для этого мошенникам необходим id пользователя, с помощью которого они смогут подключиться к смартфону и завладеть конфиденциальной информацией.

«В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ», — сообщили в «Российской газете».