Дональд Трамп сказал, что ЧП в Архангельской области произошло с крылатой ракетой «Буревестник»

Президент США Дональд Трамп сказал, что ЧП в Архангельской области произошло с крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой «Буревестник» («Skyfall» по классификации НАТО). По его словам, «Соединенные Штаты многому учатся на взрыве ракеты в России». Трамп отметил, что у США «есть похожие, хотя и более передовые технологии. Взрыв российской «Skyfall» заставил людей волноваться о загрязнении воздуха в районе испытаний и далеко за его пределами. Нехорошо!» — написал президент в твиттере.

О том, что взрыв в Архангельской области 8 августа произошел на пусковой площадке для крылатых ракет «Буревестник», сообщил ранее американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. Накануне The New York Times со ссылкой на источники в разведке США написала, что взорвался именно прототип «Буревестника».

По версии «Росатома», 8 августа на полигоне в Архангельской области взорвалась ракета, в двигателе которой использовался радиоактивный изотопный источник питания. Погибли пятеро сотрудников госкорпорации. До этого Минобороны сообщало о двоих погибших.

После происшествия администрация Северодвинска сообщила о кратковременном скачке радиации, но затем удалила это объявление. Минобороны утверждало, что радиационный фон в норме.