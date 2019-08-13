Дарья Сосновская, которую полицейский ударил при задержании на митинге 10 августа, попала в больницу

Об этом сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова. По ее словам, накануне девушка обращалась в травматологическое отделение. Затем она почувствовала себя хуже. У нее начались головные боли, болела грудная клетка. Госпитализация может быть связана с черепно-мозговой травмой. Сегодня должно пройти судебное заседание по административному делу о нарушении правил массовых мероприятий. Адвокат намерена просить о его переносе.