Пентагон проводит проверку в связи с сообщениями об употреблении наркотиков военнослужащими спецподразделений ВМС США

Пентагон проводит проверку в связи с сообщениями о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков военнослужащими спецподразделений ВМС США. Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн. Глава Командования спецопераций ВС США Ричард Кларк усомнился в том, что военнослужащие соблюдают этические и дисциплинарные нормы. Он не уточнил, о каких именно происшествиях идет речь. По сведениям телеканала, ранее группу спецназа ВМС США отозвали из Ирака из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя. Кроме того, несколько военных были уличены в употреблении наркотиков. Для расследования сформируют независимую комиссию, в которую войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц.