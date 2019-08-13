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04:07, 13 августа 2019

Против московского активиста возбудили уголовное дело по «дадинской» статье

Константина Котова обвиняют в «неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий». Об этом сообщила ОВД-Инфо адвокат Мария Эйсмонт. Котов задержан на 48 часов, сегодня должно состояться судебное заседание по избранию ему меры пресечения.
Статья 212.1 УК применяется, когда у человека есть больше трех нарушений по административным статьям о массовых мероприятиях. Ранее единственным осужденным по ней был активист Ильдар Дадин, который подвергся пыткам в сегежской колонии. По этой же статье сейчас обвиняется подмосковный активист Вячеслав Егоров, он провел полгода под домашним арестом, сейчас ему смягчили меру пресечения.



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