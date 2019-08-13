Суд в США предписал компании L'Oreal выплатить свыше 91 миллиона долларов штрафа стартапу из Калифорнии

Жюри присяжных признало французскую косметическую компанию виновной по делу, открытому в 2017 году. Тогда калифорнийский стартап Olaplex обвинил ее в краже патентов на систему защиты волос во время отбеливания, а также нарушении контракта и краже коммерческой тайны. При этом, как отмечает агентство Блумберг, присяжные также решили, что действия французской компании были умышленными, в связи с чем судья может впоследствии увеличить сумму штрафа.