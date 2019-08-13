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03:08, 13 августа 2019

США многое узнали в связи с неудачей при испытании реактивного двигателя в России

У Соединенных Штатов есть аналогичные, хотя и более современные технологии, сообщил президент Дональд Трамп. «Взрыв российского «Скайфолла» заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!» — написал он в своем Twitter.
Взрыв с возгоранием произошел 8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они госпитализированы. Все восемь человек удостоены орденов Мужества, пятеро из них посмертно.



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