США многое узнали в связи с неудачей при испытании реактивного двигателя в России

У Соединенных Штатов есть аналогичные, хотя и более современные технологии, сообщил президент Дональд Трамп. «Взрыв российского «Скайфолла» заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами. Нехорошо!» — написал он в своем Twitter.

Взрыв с возгоранием произошел 8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они госпитализированы. Все восемь человек удостоены орденов Мужества, пятеро из них посмертно.