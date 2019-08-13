Аргентинская биржа рухнула на 38% на фоне итогов президентских праймериз

Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины. Левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» набирает пока менее 48%, а коалиция действующего президента «Вместе за перемены» — 32%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.

Ряд аргентинских банков ранее опустили курс песо к доллару почти на 30% после итогов праймериз, однако затем национальная валюта начала понемногу отыгрывать утреннее падение.