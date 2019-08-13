Ситуация с выборами в России за последний год изменилась

Из-за отказа от реформы избирательного законодательства участие в них независимых кандидатов стало практически невозможным. К такому выводу пришли эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». По их мнению, проведенная пенсионная реформа способствовала росту протестных настроений в обществе и привела к ряду поражений представителей правящей партии на выборах. Власть не пошла на реформы избирательного законодательства, стремясь сохранить действующую политическую систему. Отказ от реформы муниципального фильтра привел к тому, что без согласования с властью выдвинуть кандидатов оказалось невозможно, подчеркивают эксперты «Голоса».