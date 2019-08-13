Глава СПЧ Михаил Федотов: в отношении полицейского, ударившего девушку, должно быть возбуждено уголовное дело

Глава СПЧ Михаил Федотов считает, что в отношении полицейского, ударившего в живот девушку в ходе акции 10 августа, должно быть возбуждено уголовное дело. Он полагает, что для этого есть основания — превышение должностных полномочий с применением насилия. Руководство правоохранительных органов должно провести служебную проверку по данному факту, а потом передать материалы в Следственный комитет, сказал Федотов. Он не стал комментировать возбуждение административного дела в отношении девушки, пояснив, что не видел правонарушения. А действия полицейского видел на видеозаписи.