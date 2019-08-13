В отношении активиста Константина Котова возбудили дело о «Неоднократном нарушении правил проведения митинга»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении активиста Константина Котова по статье о «Неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга». Ранее единственным осужденным по этой статье был Ильдар Дадин. В данный момент идут следственные действия, Котова допрашивают в Следственном комитете , сообщила ТАСС его адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, активист с мая прошлого года 10 раз привлекался к административной ответственности.

Котова задержали накануне возле дома через несколько часов после того, как он вышел из отдела полиции, где провел двое суток после задержания на акции 10 августа. Его отпустили, взяв обязательство явиться 13 августа для составления протокола о повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий.