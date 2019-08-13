По меньшей мере, один человек погиб, 29 ранены в результате взрыва в южном пригороде Багдада

Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс — Арабия». Ранее телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака сообщал о 13 пострадавших. Мощный взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов, которая проводилась на территории военной базы шиитского народного ополчения в районе Эд-Дора. Несколько снарядов упало на юге столицы. Часть из них разорвалось неподалеку от посольства США. Там после этого включили сирены предупреждения об опасности.