Разведка США связывает взрыв на архангельском полигоне с возможным испытаниями ракеты «Буревестник»

Американская разведка связывает взрыв на полигоне в Архангельской области с испытаниями прототипа ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Газета отмечает, что в недавних докладах Пентагона российские крылатые ракеты с ядерным двигателем упоминались как потенциальная новая угроза. О том, что авария могла быть связана с испытаниями частей или технологий для запуска «Буревестника», ранее предполагали опрошенные Reuters эксперты. О внедрении гиперзвуковой ракеты президент Владимир Путин говорил в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Ракета обладает неограниченным радиусом действия, а траектория ее полета непредсказуема, что делает ее неуязвимой «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», отмечал глава государства.

Взрыв произошел 8 августа. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое пострадали. В госкорпорации сказали, что ЧП произошло во время испытания «нового специзделия».