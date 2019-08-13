Мэрия Москвы не согласовала шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 17 августа

Об этом сообщил один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев. Он разместил в фейсбуке копию ответа из департамента региональной безопасности противодействия коррупции. В документе говорится о нарушении сроков подачи уведомления. Акцию планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявителями, помимо Андрея Морева, выступили муниципальные депутаты Елена Филина и Илья Азар. В тот же день на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». В партии сказали, что не будут объединяться на этой акции с независимыми кандидатами.