Сотрудников пермского «Мемориала» обвинили в незаконной рубке леса

Полиция пришла в лагерь, организованного сотрудниками правозащитного общества и волонтерами, которые планировали благоустроить памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на главу пермского отделения Роберта Латыпова, они объяснили, что лишь убрали сухостой и скосили траву на кладбище, а несколько пней были вырублены давно, что подтвердил представитель министерства лесного хозяйства. Тем не менее, на следующий день полицейские вернулись и сказали, что по факту вырубки леса возбуждено уголовное дело.