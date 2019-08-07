Врачи подозревают у Дарьи Сосновской, избитой при задержании на прошедшей акции, сотрясение мозга

Как рассказала адвокат Татьяна Молоканова, сейчас решается вопрос о госпитализации девушки. Ранее в интервью «Эху Москвы» защитник рассказала об обстоятельствах задержания.

Видео с жестким задержанием Сосновской вызвало широкий общественный резонанс. Звезды российского шоубизнеса потребовали найти полицейского, скрывавшего лицо за маской. За сведения о его личности глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объявлял денежное вознаграждение. Московская полиция начала служебную проверку.

Саму Сосновскую сегодня должны судить по административному делу о нарушении правил проведения митинга.