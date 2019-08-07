Столичные власти отказались согласовать шествие за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Оно было запланировано на 17 августа. Как написал в фейбуке один из заявителей акции, Александр Морев, мэрия мотивировала это срывом сроков подачи уведомления.

Предыдущая акция на проспекте Сахарова за свободные выборы и против политических репрессий собрала около 60 тысяч человек.

Силовики всерьез верят в возможность вооруженного переворота в России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Власти сами создали политические кризис, и делают все, чтобы он расширялся, — считает Кирилл Мартынов.