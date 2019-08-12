Парижский Лувр к концу года переведет продажу билетов в интернет

Посетить знаменитый французский музей можно будет только по предварительному заказу. Как пишет «Коммерсант», дирекция пошла на это в ожидании юбилейной выставке к пятисотлетию со дня смерти Леонардо да Винчи. На такую же систему позже планируют перейти и другие парижские музеи. Так они намерены избавиться от очередей. Как поясняется, возможность купить билеты в сети существовала и раньше, но теперь этот способ станет единственным для попадания в Лувр.