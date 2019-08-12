Ко Дню города в Москве вокруг «Ямы» на Хохловской площади может появиться трехметровый забор

Как пишет сайт The Village со ссылкой на источник в департаменте культуры, формально его разрабатывают как «мобильную декоративную конструкцию». Заказчик проекта попросил, чтобы забор был интерактивным и народ не интерпретировал его как ограничение свободы. О том, что «Яму» могут обнести оградой, еще на прошлой неделе в Фейсбуке написал муниципальный депутат Виктор Котов со ссылкой на столичную прокуратуру. В последние месяцы на Хохловской площади неоднократно задерживали людей. Там действовали члены группировки «Лев против», которые провоцировали отдыхающих, в руках которых было спиртное или сигареты. Кроме того, в районе «Ямы» предположительно действовал серийный отравитель.