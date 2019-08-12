Дарью Сосновскую, которую полицейский при задержании ударил в живот, госпитализировали

Об этом телеканалу RTVI рассказала адвокат девушки Татьяна Молоканова. Накануне пострадавшая обращалась в травматологическое отделение, где теперь находиться Сосновская, защитник ответить затруднилась. Она предположила, что госпитализация может быть связана с черепно-мозговой травмой.

После субботней акции полицейский, лицо которого скрывала маска, ударил девушку при задержании в живот. Позже уже у автозака Сосновская получила по голове. Она подала заявление в СК с требованием привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности. Однако пока его имя достоверно неизвестно – в полиции утверждают, что данные проекта Baza, назвавшего имя бойца, не верны.

Саму девушку завтра будут судить по обвинению в нарушении правил проведения митинга.