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22:59, 12 августа 2019

Дарью Сосновскую, которую полицейский при задержании ударил в живот, госпитализировали

Об этом телеканалу RTVI рассказала адвокат девушки Татьяна Молоканова. Накануне пострадавшая обращалась в травматологическое отделение, где теперь находиться Сосновская, защитник ответить затруднилась. Она предположила, что госпитализация может быть связана с черепно-мозговой травмой.
После субботней акции полицейский, лицо которого скрывала маска, ударил девушку при задержании в живот. Позже уже у автозака Сосновская получила по голове. Она подала заявление в СК с требованием привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности. Однако пока его имя достоверно неизвестно – в полиции утверждают, что данные проекта Baza, назвавшего имя бойца, не верны.

Саму девушку завтра будут судить по обвинению в нарушении правил проведения митинга.



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