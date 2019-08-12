Пекин постарается смягчить последствия сбоев в работе аэропорта Гонконга

Как говорится на сайте Управления гражданской авиацией КНР, в частности, будет увеличена пропускная способность транспортных узлов в десятки городов на юге страны.

Сегодня работа воздушной гавани специального административного района Китая была нарушена тысячей демонстрантов, которые уже несколько дней проводят акцию протеста в зале прилета. Из-за этого почти две сотни рейсов были отменены. Демонстранты намерены снова вернуться в международный аэропорт после сообщений о том, что полицейский в ходе разгона митингующих выбил глаз активистке выстрелом из травматического оружия.