Вашингтон ужесточит правила выдачи грин-карт

Белый дом опубликовал распоряжение, позволяющее американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство тем иммигрантам, которые полагаются на социальные выплаты от государства. Как сообщает Рейтер, теперь чиновники будут стремиться определить вероятность того, что человек может стать «обузой для общества».

Нововведение должно вступить в силу в октябре. Его сила распространяется на иммигрантов, которые за последние три года более 12 месяцев получали социальную помощь.