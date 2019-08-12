Московская мэрия отказалась согласовать муниципальным депутатам акцию в эту субботу

Они планировали провести шествие в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму по бульварам города. Как написал в фейсбуке один из организаторов Андрей Морев, столичные власти мотивировали это тем, что нарушены сроки подачи уведомления. Однако сам он отметил, что инициаторы акции могут делать это за пять дней до самого мероприятия.

Митинг на проспекте Сахарова в минувшую субботу стал самым многочисленным за долгие годы – его посетило около 60 тысяч человек. Субботние акции до этого заканчивались массовыми задержаниями. Впрочем и после митинга 10 августа в автозаки попало около 250 человек.