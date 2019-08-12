Журналист Максим Шевченко извинился за свои слова о главе Чечни Рамзане Кадырове

Это произошло после звонка спикера чеченского парламента Магомеда Даудова. Об этом сам журналист рассказал в Инстаграме.

Ранее Кадыров обвинил имама Шамиля в терроре. После этого глава Чечни пригласил к себе дагестанских ученых, чтобы подискутировать с ними, однако, Шевченко говорил, что на таких дискуссиях люди обычно молча сидят и выслушивают. Имам Шамиль в XIX веке воевал против российских войск генерала Алексея Ермолова.