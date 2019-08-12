Разведка США: Взрыв на полигоне под Северодвинском мог произойти при испытаниях ракеты «Буревестник»

Взрыв на полигоне под Северодвинском, где погибли сотрудники «Росатома», мог произойти при испытаниях ракеты «Буревестник». По крайней мере, в этом, как утверждается, убеждена разведка США.

Речь может идти о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, пишет газета The New York Times со ссылкой на американские разведданные. При этом остальных деталей взрыва под Северодвинском издание не приводит. Оно лишь отмечает, что неизвестно, насколько далеко продвинулись планы по созданию ракеты «Буревестник». Газета также пишет, что российские крылатые ракеты с ядерным двигателем уже упоминались Пентагоном как потенциально новая угроза. Эксперты агентства Reuters ранее также предполагали, что авария на полигоне под Северодвинском могла быть связана с испытаниями частей или технологий для запуска «Буревестника». О создании подобного оружия с ядерной силовой установкой президент Владимир Путин, в частности, говорил в прошлом году во время послания Федеральному собранию. Утверждалось, что такая ракета обладает неограниченным радиусом действия, а траектория ее полета непредсказуема, что делает ее неуязвимой для всех систем ПРО и ПВО.



«Росатом» ранее сообщил о гибели пятерых сотрудников при испытаниях некой ракеты. Они, по словам госкорпорации, занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания. После случившегося в Северодвинске зафиксировали кратковременное превышение радиоактивного фона.