Отменить выборы в Мосгордуму, по словам Центризбиркома, может только суд

Как говорится на сайте ЦИК, избиркомы могут лишь отменить решение об итогах голосования и результатах выборов.



Сегодня муниципальный депутат Илья Яшин, который находится в спецприемнике, предложил главе ЦИК Элле Памфиловой перенести выборы в столичный парламент на конец осени. Среди незарегистрированных на выборы кандидатов оказалось немало оппозиционеров. Они считают это решение политическим. В связи с их недопуском на выборы в столице несколько недель подряд проходят акции протеста.