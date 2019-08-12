Главу штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова арестовали на 30 суток за призыв к прогулке после митинга

Об этом пишет сайт «МБХ-Медиа». Борис Золотаревский со сцены предложил пройти до администрации президента после акции на проспекте академика Сахарова. Его задержали сразу после выступления, ночь Золотаревский провел в ОВД. Из числа участников, которые откликнулись на призыв, позже в автозаки попали свыше 200 человек.

Прошедший в субботу митинг за свободные выборы и против политических репрессий стал самым массовым за последние годы – в нем, по подсчетам волонтерского движения «Белый счетчик» приняли участие около 60 тысяч граждан.