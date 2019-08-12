Йеменские сепаратисты готовы к мирным переговорам при посредничестве Саудовской Аравии

Лидер Южного переходного совета объяснил это необходимостью стабилизировать ситуацию в стране – пишет ливанская газета «Дейли стар».

Еще позавчера повстанцам удалось захватить президентский дворец и военные базы. В ходе столкновений на юге государства по подсчетам ООН по меньшей мере 40 человек погибли и 260 получили ранения. Министерство иностранных дел Йемена напрямую обвинило Объединенные Арабские Эмираты в поддержке сепаратистов. Склонить их к переговорам удалось только после военного и дипломатического вмешательства Саудовской Аравии.