В Багдаде после взрывов в арсенале снаряды начали падать на особо охраняемую «зеленую» зону

Там расположены правительственные здания и дипмиссии, — передает телеканал Sky News Arabia. Источник в силах безопасности Ирака рассказал РИА Новости, что группы гражданской обороны сейчас пытаются потушить пожар, в то время, как снаряды продолжают падать на ближайшие жилые районы. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на складе с оружием и боеприпасами в лагере народного ополчения на юге города. По последним данным, 13 человек пострадали.