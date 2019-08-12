Взрыв на полигоне под Архангельском, по версии разведки США, мог произойти во время испытания ракеты «Буревестник»
Взрыв на полигоне под Архангельском, по версии американской разведки, мог произойти во время испытания ракеты «Буревестник». Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источник в спецслужбе. Издание отмечает, что «никогда не было ясно, насколько далеко продвинулись грандиозные планы господина Путина относительно этого оружия».
О создании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой российский президент сказал прошлой весной во время послания федеральному собранию. На прошлой неделе Росатом рассказал о взрыве на военном полигоне во время испытаний некой ракеты на морской платформе. Пятеро сотрудников госкорпорации погибли. Сегодня специалистов ядерного центра похоронили в Сарове. Ранее сообщалось, что после ЧП было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона.