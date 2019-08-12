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21:01, 12 августа 2019

В день очередных протестов в Москве Парк Горького снова анонсировал фестиваль

Праздник посвящен 91-й годовщине открытия парка, которую отметят 17 августа. Тогда же в центре города запланировано шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова – заявку подали муниципальные депутаты, участвовавшие в акции в прошлую субботу.

В последние недели в Парке Горького проходят фестивали, которые, по заявлениям артистов, организуют в последний момент. Все они по времени совпадают с акциями протестов. В отличие от предыдущих мероприятий, в этот раз на сайте парка не стали говорить, кто будет выступать, и кто проведет его.



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