Петицию против анонимности полицейских подписали уже свыше 130 тысяч человек

Требование наносить личные номера силовиков крупным светлым шрифтом на форму и шлемы размещено на сайте Change.org. Петицию создал проект «Порядковый номер». Кампанию против анонимности полицейских запустили еще в конце прошлого месяца, однако после этого полицейские начали массово прятать свои лица за масками во время митингов.

На последнем митинге один из полицейских при задержании ударил девушку в живот. После этого правозащитники объявили награду за сведения о его личности. Наказать силовика потребовали многие звезды российского шоубизнеса. МВД начало служебную проверку.