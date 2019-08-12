Каждый пятый британец запасает продукты и лекарства, опасаясь «жесткого» варианта Брексита

Как пишет газета «Гардиан» со ссылкой на исследование финансовой организации «Премиум Кредит», каждый из тех, кто делает запасы на случай выхода страны из ЕС без соглашения, уже потратил на это дополнительно почти 400 фунтов стерлингов. Ранее компании, работающие в Великобритании, неоднократно предупреждали, что «жесткий» Брексит грозит кратковременными перебоями в поставках товаров на территорию королевства. Лондон готовится выйти из ЕС в конце октября.