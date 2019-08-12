Московская полиция начала служебную проверку после избиения девушки на акции 10 августа

При этом в пресс-службе ведомства уточняется, что размещенная ранее в прессе информация о личности силовика, ударившего Дарью Сосновскую в живот, не соответствует действительности. Проект Baza писал, что речь якобы идет о бойце второго оперполка столичного МВД Сергее Цыплакове.

Видео с жестким задержанием Сосновской вызвало широкий общественный резонанс. Звезды российского шоубизнеса потребовали найти полицейского, скрывавшего лицо за маской. За сведения о его личности глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объявлял денежное вознаграждение.