Автоконцерны «Дженерал моторс» и «Фольксваген» прекратят выпуск машин с гибридными двигателями

По сведениям газеты The wall street journal, компании рассматривают такие моторы лишь как промежуточное решение для соблюдения экологических стандартов. В предстоящие четыре года, — отмечает издание, «Дженерал моторс» начнет выпускать два десятка типов электромобилей. «Фольксваген» инвестирует крупные средства в производство внедорожника и микроавтобуса на электрической тяге. Отмечается, что в прошлом году доля электромобилей на американском рынке составляла всего около 1%.