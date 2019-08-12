Турпоток в Россию вырос на 25%

Это следует из данных погранслужбы ФСБ, на которую ссылается Ассоциация туроператоров. Всего в нашу страну приехало почти два миллиона туристов – на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-3 стран, жители которых посетили Россию, вошли Китай, Германия и Южная Корея. При этом отмечается, что так называемых «футбольных туристов» из стран Латинской Америки стало меньше. В прошлом году всплеск их интереса к России объяснялся проведением чемпионата мира.