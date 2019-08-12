Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей

На этот раз – за акцию 3 августа, которая проходила на московских бульварах. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Троицкого суда сообщает РИА Новости. Речь идет об административном деле о повторном нарушении порядка проведения митинга.

Первый штраф на такую же сумму юрист Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированный на выборы в Мосгордуму кандидат получила за акцию на Трубной площади, которая проходила в середине июля. Перед началом последних нескольких митингов в центре столицы, Соболь неизменно задерживала полиция. В прошлую субботу это произошло перед акцией на проспекте Сахарова. Соболь продержали в ОВД девять часов.