Защита Костенка обжалует решение суда о его аресте по обвинению в массовых беспорядках 27 июля

Защита члена партии «Яблоко» Валерия Костенка обжалует решение Басманного суда о его аресте по обвинению в массовых беспорядках 27 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Гаджи Алиев.

«Решение в ближайшие три дня будет обжаловано», — сказал он.

Костенок был арестован на два месяца.

«Защита категорически не согласна с избранной мерой пресечения в виде заключения под стражу. Из представленных следствием материалов не усматривается каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что Костенок собирается скрыться от органов или каким-то образом им противодействовать.

Также нет каких-либо доказательств того, что он может оказать давление на свидетелей или иных участников процесса», — отметил адвокат.

Г.Алиев обратил внимание, что сторону защиты поддержала прокуратура, которая просила назначить Костенку домашний арест.

Адвокат также добавил, что его клиент полностью признал вину.