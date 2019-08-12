Аргентинский песо рухнул после поражения президента страны в ходе праймериз

Почти половина избирателей поддержали кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса, а действующий лидер Маурисио Макри набрал лишь около трети голосов. Ранее Bloomberg со ссылкой на аналитиков писал, что в случае поражения Макри, национальная валюта может потерять четверть стоимости на фоне опасений инвесторов, что популист Фернандес вернет контроль за песо, отойдя от более рыночной нынешней политики. Президентские выборы в Аргентине назначены на конец октября.