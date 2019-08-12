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19:30, 12 августа 2019

Действия силовиков, сломавших ногу дизайнеру возле московской мэрии, в СК назвали правомерными

Ответ Следственного комитета на свое обращение опубликовал в Твиттере сам пострадавший Константин Коновалов. Он отметил, что подал фотографии своего задержания, на котором видны лица всех силовиков, а также медицинские документы, подтверждающие перелом ноги. Однако, следователи не стали его допрашивать, а также отказались предоставить видео с камер наблюдения на Тверской.

Коновалов стал первым задержанным перед акцией за свободные выборы 27 июля. За несколько часов до начала митинга, он вышел на пробежку и остановился возле мэрии сфотографировать автозаки.



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