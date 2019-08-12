Восемь сотрудников Росатома удостоены Орденом Мужества, из них пять – посмертно

Речь идет о специалистах ядерного центра в городе Саров, где сегодня прошли похороны погибших. Они стали жертвами взрыва ядерного реактора в Белом море. Работа над новыми образцами вооружений будет доведена до конца, несмотря на трагедию в Белом море. Погибшие до последнего оставались преданными своему долгу и ушли, как настоящие герои. Об этом после похорон в Сарове сотрудников «Росатома» заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

Ранее Росатом подтвердил, что в двигателе ракеты, взорвавшейся при испытании, были радиоактивные элементы. После ЧП специалисты зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.