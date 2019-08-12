Басманный суд арестовал очередного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Члена партии «Яблоко» Валерия Костенка отправили под стражу на 2 месяца – до 11 октября.

В ходе процесса следователь сказал, что Костенок, который одновременно является студентом, признал свою вину. Согласно протоколу допроса, он бросил пластиковые бутылки в полицейских, одна из которых попала в каску. При этом, как отмечается, Костенок извинился, но выразил мнение, что боль полицейские испытать от этих действий не могли. Представитель СК, в свою очередь, привел стандартные аргументы о том, что молодой человек может скрыться от преследования и установить контакты с другими фигурантами т.н. «московского» дела. Впрочем, с просьбой не арестовывать Костенка по ходатайству следователя на этот раз обратилась не только защита, но и прокуратура. Ее представитель выразил мнение, что следователь не дал сведений, которые обосновывают арест, и отметил, что Костенок готов сотрудничать со следствием. После заседания прокурор не исключил, что будет обжаловать заключение под стражу фигуранта дела о беспорядках.

Адвокат Костенка Гаджи Алиев в ходе заседания представил поручительства от ряда муниципальных депутатов и зампреда партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Он пообещал обжаловать арест своего подзащитного.