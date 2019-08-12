Заместитель главы Хакасии подал в суд на местный новостной сайт из-за сообщения о его конфликте с водителем

Константин Харисов сказал, что сведения о конфликте с шофером не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее «Агентство информационных сообщений» Хакасии рассказало, что во время поездки чиновник якобы оскорбил водителя, после чего тот выбросил его из автомобиля и уехал, оставив на дороге в степи примерно в трехстах километрах от Абакана. Позже в пресс-службе правительства региона отметили, что шофер также назвал недостоверной эту информацию.