Бывший координатор штаба Навального в Магнитогорске уехал в США из-за угрозы уголовного преследования

Тимофей Филатов решил покинуть страну после окончания срока ареста за акцию против строительства храма в центре Екатеринбурга. Об этом пишет сайт Znak.com.

Дело по статье о призывах к осуществлению экстремистской деятельности было возбуждено еще позапрошлой осенью. Тогда штаб в Магнитогорске собирался провести митинг с требованием освободить Навального. Филатова задержали, когда он разносил агитационные газеты. Пока активист находился в спецприемнике, полицейские приходили к его семье домой.