В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня завершается 5-й тур

ФК Ростов, в случае победы над Крыльями Советов, поднимется на чистое второе место в турнирной таблице.

Единоличным лидером Чемпионата остается Зенит. В активе действующего Чемпиона – 13 очков. Еще одной командой, не познавшей пока горечи поражения, остается Ростов. У подопечных Валерия Карпина пока 8 баллов и игра в запасе. Которую ростовчане и проведут сегодня дома против самарских Крыльев. Если Ростов добьется победы, а букмекеры в этом практически не сомневаются, желто-синие смогут опередить в таблице целую группу команд, имеющую по 10 очков. Это столичные ЦСКА с Локомотивом, а также Арсенал и Краснодар.

Впрочем, у Крыльев, идущих пока в Чемпионате на 14-м месте, наверняка найдутся свои козыри. Один из них хорошо известен. Форвард Александр Соболев забил уже четыре мяча в четырех матчах и возглавляет список бомбардиров Чемпионата на пару с зенитовцем Артемом Дзюбой.

Встреча Ростов – Крылья Советов начнется в 20 часов. Трансялция на МАТЧ ТВ.