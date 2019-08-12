Протестующие в Гонконге захватили аэропорт

В результате авиасообщение с городом практически парализовано, — пишет зарубежная пресса.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Поводом к ним стал законопроект о выдаче в Китай подозреваемых в преступлениях. Ранее подобного закона не было, так как Гонконг считается специальным районом КНР с особым автономняым статусом, пишет американская The Wall Street Journal.

Тем временем, как отмечает издание, китайские власти осудили воскресные демонстрации и назвали происходившее в минувшие выходные «первыми признаками терроризма». В качестве этого они назвали коктейли Молотова, которые использовали протестующие и их попытку заблокировать аэропорт.

На это, как напоминает The Washington Post, отреагировала полиция. Силовики использовали слезоточивый газ. Как минимум 9 человек пострадали. Несмотря на то, что власти использовали силу, чтобы подавить протесты, разгорячённость со стороны активистов не уменьшилась: «Они продолжают защищать свои права и свободы и требуют отставки руководителя Гонконга, которая «играет роль марионетки из Пекина», — отмечает издание.

При этом, Китайские власти используют не только силу в виде полиции, но и своеобразных «титушек» — пропекинские группировки, которые атакуют протестующих на глазах у силовиков, но те в конфликт не вмешиваются. Фактически, жизнь города — парализована, — констатирует The Washington Post.

Агентство Bloomberg опасается, что массовые протесты в Гонконге приведут к резкому падению экономики. Во всяком случае, об этом говорят опрошенные эксперты. В частности, из-за протестов уже потери испытывают рестораны, транспорт и ритейл. Также на экономику по словам аналитиков повлияет «негативный и депрессивный фон». Кстати, несколько десятков стран уже выпустили предупреждения для своих граждан, что посещение Гонконга нерекомендуется или опасно.

Телеканал CNBC приводит три возможных варианта развития ситуации: протестующие добьются своего и официальный Пекин откажется от вмешательства во внутренние дела Гонконга, Китайские власти переждут волну протестов и, когда она сойдёт на нет, они организуют поимку наиболее активных оппозиционеров, отправят их под арест и таким образом восстановят влияние на территории Гонконга. Наконец, Пекин направит туда военных и таким образом подавит протест силой.

Валерий Нечай с обзором иностранной прессы.