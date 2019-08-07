Петр Порошенко побывал сегодня на допросе в Генеральном бюро расследований Украины

Защита считает, что следственные действия инспирированы из России.

Экс-главу Украины утром перед допросом встречали его противники и сторонники, среди которых журналисты разглядели младших детей Порошенко. Пройти в здание помогли полиция и силы национальной гвардии, которые организовали живой коридор.

У Порошенко статус свидетеля в деле об уклонении от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи телеканал «Прямий». Бывший президент общался со следователем два часа. Подробности рассказать отказался, сославшись на взятую с него подписку о неразглашении.

Впрочем, Порошенко заметил, что к собственности и управлению каналом не имеет никакого отношения. Но происходящее с этим СМИ назвал рейдерским захватом. Глава Госбюро расследований позже ответил на это в своем Телеграм-канале. Пётр Алексеевич из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, но и искажением информационной реальности, если ему это выгодно, написал Андрей Труба.

Следующий допрос пройдет с применением полиграфа, пообещали в ГБР. Порошенко не против, если все будет происходить в эфире телеканала «Прямой». Адвокат экс-главы Украины Игорь Головань назвал единственной целью уголовных производств – давление на Порошенко и его политическую силу. Все инспирируется государством-агрессором, а правоохранительные органы вновь оказались под внешним контролем, добавил защитник.

Когда Порошенко вышел на улицу, его сторонники и оппоненты подняли шум и толкотню. Кто-то бросил несколько куриных яиц в сторону Порошенко, однако не попал. Они попали в нескольких журналистов. Экс-президент в плотном окружении спецназовцев проследовал к своему автомобилю и уехал, передает агентство УНИАН.

В Госбюро расследований отказались комментировать заявления о российском следе в уголовном деле. Также там не смогли назвать следующую дату допроса.

Власти Украины намерены лишить бывшего президента политического влияния, поскольку чувствуют угрозу с его стороны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал украинский политолог Вадим Карасев. По словам Карасева, политическое давление на Порошенко вызывает сочувствие к нему у многих граждан и повышает его авторитет.