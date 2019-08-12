Суд отпустил под домашний арест бывшего замминистра культуры Григория Пирумова

Речь идет о втором уголовном деле в отношении экс-чиновника, по которому тот обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества.

Мосгорсуд сегодня отказался удовлетворять ходатайство Следственного комитета о продлении содержания Пирумова под стражей и отпустил его под домашний арест. Более того, в пресс-службе суда отметили неэффективную организацию следствия, передает ТАСС. Там обратили внимание, что уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено в мае прошлого года, а лингвистическую экспертизу назначили лишь в январе этого года. Ее результаты до сих пор не получены. Такая позиция суда дала повод для предположений о фактическом развале дела.

Обвинения в адрес Пирумова заключаются в хищении не менее 450 миллионов рублей госсредств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа. Свою вину бывший заместитель Владимира Мединского не признает.

По первому «делу реставраторов» он был осужден сначала на 1,5 года колонии, затем срок увеличили до трех лет по требованию прокуратуры. Экс-чиновника признали виновным в семи эпизодах хищений денег, выделенных на обновление культурных памятников в нескольких городах. В числе объектов был Новодевичий монастырь в Москве, псковский драмтеатр, а также музей космонавтики в Калуге. Между тем, на прошлой неделе Пирумова освободили условно-досрочно. Преображенский суд Москвы учел признание вины и раскаяние бывшего замминистра, а также его благотворительную деятельность и возмещение ущерба Минкульту.

По домашним арестом Пирумов пробудет до середины ноября.